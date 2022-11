Quadrelle -Circolo Fratelli d’Italia – i ringraziamenti del Presidente Biagio Ferrara

A Quadrelle è stato costituito il Circolo di Fratelli d’Italia e arrivata l’ufficialità, il Presidente Biagio Ferrara ha voluto ringraziare il Senatore Antonio Iannone e tutti gli iscritti.

“Con enorme soddisfazione, apriamo ai nostri concittadini il Circolo Fratelli d’Italia a Quadrelle affinché sia per tutti, nessuno escluso, un riferimento importante per la vita del nostro paese e sia l’ inizio di un percorso insieme, ricco di iniziative comuni.

È doveroso ringraziare,

innanzitutto, il Senatore Antonio Iannone per la carica conferitami,

e grazie al responsabile territoriale di FDI, Stefano De Laurentiis, e agli amici del circolo FDI di Baiano, per la fiducia riposta in me.

Grazie ai nostri iscritti e a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso.

Il Presidente Biagio Ferrara”.