Pranzo dell’Immacolata al “Bistrot des Amis”

Il “Bistrot des Amis” ( Sirignano) è lieto di accoglierti a pranzo mercoledì 8 dicembre 2021 . In occasione delle inizio delle feste natalizie e dell’Immacolata Concezione il ristorante, braceria, pizzeria “Bistrot des Amis” ha creato un menù ad hoc che ti lascerà senza parole. I sapori del nostro territorio coniugati alla perfezione con quelli del mare si uniscono per soddisfare il palato di tutti, grandi e piccini. Potrai apprezzare piatti tradizionali reinterpretati in chiave moderna, materie prime ricercate e di prima qualità, i migliori vini irpini e l’atmosfera suggestiva e raffinata che solo il Bistrot Des Amis è in grado di ricreare. Lo chef propone:

Tagliere Luxury : salumi e formaggi d’eccellenza, mozzarella di bufala DOP, polpettina napoletana al sugo, parmigiana di melanzane, al ragout leggero, bocconcino di salsiccia sul nido di friarielli, bruschetta lardo, cremolata di patate rosè con verdurine e pancetta croccante, gateau di patate con funghi porcini

: salumi e formaggi d’eccellenza, mozzarella di bufala DOP, polpettina napoletana al sugo, parmigiana di melanzane, al ragout leggero, bocconcino di salsiccia sul nido di friarielli, bruschetta lardo, cremolata di patate rosè con verdurine e pancetta croccante, gateau di patate con funghi porcini Sfizio di mare : alici e baccalà fritto

: alici e baccalà fritto Primi piatt i:mezzanelli alla genovese, mezzi tufoli con grana di salsiccia zafferano e porcini al pomodorino fresco

i:mezzanelli alla genovese, mezzi tufoli con grana di salsiccia zafferano e porcini al pomodorino fresco Secondo : tagliata di entrecotes con rucola grana e pomodorini

: tagliata di entrecotes con rucola grana e pomodorini Buffet di dolci

Acqua minerale naturale e frizzante e Aglianico o Falanghina

Cosa aspetti ? prenota il tuo tavolo e lasciati trasportare dalla bontà, eleganza e magia del BISTROT DES AMIS!

Per contatti Ciro Barbella 393 9518460 -379 2566178

– Via Michelangelo, 12, Sirignano (AV)

adsense – Responsive – Post Articolo