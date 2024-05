ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 25 Maggio 2024

S. BEDA CONF. , S. URBANO

Settimana n. 21

Giorni dall’inizio dell’anno: 146/220

A Roma il sole sorge alle 04:41 e tramonta alle 19:33 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:41 e tramonta alle 19:58 (ora solare)

Luna: 5.34 (tram.) 22.05 (lev.)

Proverbio del giorno:

Per sant’ Urbano il frumento è fatto grano.

Aforisma del giorno:

Per me è veramente necessario saper soffrire, giacché in questo mondo accadono tante avversità. Invero, comunque io abbia disposto per la mia tranquillità, la mia vita non può essere esente dalla lotta e dal dolore. (T. da Kempis)