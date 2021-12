Forino (Av). “La Vecchia Casa” continua inesorabile la scalata culinaria

La “Vecchia Casa” di Forino continua inesorabile, come uno schiaccianoci, la scalata dei vertici culinari regionali ed nazionale. Non passano mesi che piovono prestigiosi riconoscimenti al Made in Irpinia della ristorazione. Si perché ormai questa vetrina di lusso, non è solo per la Città di Forino, ma possiamo dire ampiamente che la ” Vecchia Casa” si colloca come marchio stampato a fuoco per l’intera Provincia di Avellino e della Regione Campania. Le benemerenze, i riconoscimenti sono di casa per la “Vecchia Casa” dal Travelers’ Choice TripAdvisor 2021, al Touring Club Italiano che incoronano la realtà dello chef Rino Tolino come” Buona Cucina” d’Italia al prestigioso 18mo posto dei 2780 ristoranti recensiti da parte del sito istituzionale della” Regione Campania “, e poi loro, gli ospiti che gradevolmente ivi si recano per assaggiare le tante delizie e gustosità nostrane. Forino ancora oggi é viva e resiste all’ incidere del tempo e lo fa grazie alle squisite eccellenze. Un grazie sentito va sicuramente alla “Vecchia Casa” fiore all’occhiello dell’arte culinaria forinese, irpina e campana. Ad maiora. Daniele Biondi

