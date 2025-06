Pranzano in un ristorante di Monteforte Irpino e scappano senza pagare: denunciata una coppia napoletana

Monteforte Irpino (AV), 26 giugno 2025 – Avevano consumato un pranzo in un noto ristorante di Monteforte Irpino come normali clienti, ma al momento del conto si sono dileguati senza pagare. Protagonisti dell’episodio una donna di 50 anni e un uomo di 42, entrambi residenti in provincia di Napoli, ora denunciati per insolvenza fraudolenta.

Secondo quanto ricostruito, la coppia ha approfittato di un momento di distrazione del personale per allontanarsi dal locale, facendo perdere le proprie tracce. Il titolare dell’esercizio ha immediatamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Le indagini avviate dai Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno rapidamente portato all’identificazione dei due soggetti, grazie anche all’ausilio delle telecamere di sorveglianza e ad alcune testimonianze raccolte sul posto. Per la coppia è scattata la denuncia a piede libero.

L’episodio riaccende l’attenzione su un fenomeno purtroppo non isolato, che colpisce le attività della ristorazione già provate dalle difficoltà economiche del settore. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di dare una pronta risposta, ribadendo l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare comportamenti scorretti e lesivi nei confronti degli operatori economici locali.