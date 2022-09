PORTICI: aggredita dal marito perde i sensi e si risveglia nella vasca da bagno. Carabinieri denunciano e allontanano 43enne

Durante l’ennesima discussione nata per futili motivi, un 43enne di origini ucraine picchia i figli e poi la compagna di vita.

Il colpo più forte arriva alla testa della donna che sviene. Per farla rianimare l’uomo la porta in bagno, la distende in vasca e le tira acqua in faccia.

Passa qualche minuto e i carabinieri della stazione di Portici ricevono una richiesta di aiuto da uno dei figli, stufo delle continue vessazioni e violenze subite.

L’uomo, un 43enne di origini ucraine, è stato denunciato per maltrattamenti e immediatamente allontanato dalla casa familiare. Applicato anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese.

Per la donna e i bambini – anche loro di origini ucraine – le cure del 118 intervenuto sul posto.