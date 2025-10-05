Napoli, vittoria in rimonta sul Genoa: Højlund firma il 2-1 al Maradona

NAPOLI – Il Napoli torna a vincere e lo fa con carattere, rimontando un Genoa combattivo e ben organizzato. Al “Diego Armando Maradona” finisce 2-1 per gli azzurri, con i gol di Anguissa e Højlund che ribaltano il vantaggio iniziale dei liguri.

La gara si apre con un buon ritmo da entrambe le parti: il Napoli tiene il possesso ma fatica a trovare spazi, mentre il Genoa si difende con ordine e riparte in velocità. Al 33’ la sorpresa: Ekhator approfitta di una disattenzione difensiva e, con un tocco di tacco su cross di Norton-Cuffy, porta avanti i rossoblù.

La reazione del Napoli arriva nella ripresa. Dopo l’intervallo, la squadra di Antonio Conte (che oggi ha schierato un 3-4-2-1 più offensivo) alza i giri del motore. Al 57’ il pareggio: Anguissa svetta di testa in area e infila il portiere genoano.

Il Maradona esplode al 75’, quando Rasmus Højlund, lesto a raccogliere una respinta corta della difesa, batte di prima intenzione e firma il gol del sorpasso. È il 2-1 che vale tre punti e la conferma in testa alla classifica insieme alla Roma aspettando il risultato di Juventus-Milan.