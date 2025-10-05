Prima Categoria – Girone E: l’ASD Mugnano del Cardinale cade sul campo della Polisportiva Toriello

Non basta il cuore all’ASD Mugnano del Cardinale, che esce sconfitta per 2-1 sul campo della Polisportiva Lorenzo Toriello al termine di una partita intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.

I gialloneri hanno approcciato bene la gara, creando almeno tre nitide occasioni da gol ma senza riuscire a concretizzare. La Polisportiva Toriello, più cinica e organizzata nei momenti decisivi, ha saputo colpire con freddezza, portando a casa tre punti preziosi davanti al proprio pubblico.

Per la formazione di Mugnano si tratta di una battuta d’arresto che non cancella i progressi delle ultime giornate. La squadra ha mostrato compattezza, spirito di sacrificio e buone trame di gioco, elementi da cui ripartire per risalire la classifica e affrontare con fiducia i prossimi impegni di campionato.

Nel resto del girone, continua la marcia perfetta del Rocca San Felice, vittorioso 1-0 in trasferta sulla Polisportiva Bisaccese, che vale il primato solitario. Vittorie anche per il Casamarciano (4-0 contro il Frigento Sturno) e per il Felice Scandone, che supera 4-1 l’Union Baronia.

L’Atletico Castelfranci espugna il campo del Michele Amodeo (2-1), mentre il Real Caposele batte l’Abellinum Calcio 2012 (1-0). A completare il quadro, successo casalingo per il Civilis Candela sull’Orsara di Puglia (1-0).

RISULTATI – 2ª GIORNATA (Girone E)

Casamarciano – Frigento Sturno 4-0

Felice Scandone – Union Baronia 4-1

Michele Amodeo – Atletico Castelfranci 1-2

Pol. Lorenzo Toriello – ASD Mugnano del Cardinale 2-1

Polisportiva Bisaccese – Rocca San Felice 0-1

Real Caposele – Abellinum Calcio 2012 1-0

Civilis Candela – Orsara di Puglia 1-0

CLASSIFICA – PRIMA CATEGORIA GIRONE E

1. Rocca San Felice – 6

2. Pol. Lorenzo Toriello – 4

3. Casamarciano – 3

4. Felice Scandone – 3

5. ASD Mugnano del Cardinale – 3

6. Polisportiva Bisaccese – 3

7. Abellinum Calcio 2012 – 3

8. Atletico Castelfranci 1983 – 3

9. Union Baronia – 3

10. Civilis Candela – 3

11. Real Caposele – 3

12. Michele Amodeo Monteforte – 1

13. Orsara di Puglia – 1

14. Frigento Sturno – 1