Calcio. Il Nola cade in casa: vince l’Heraclea

Il Nola incassa la prima sconfitta casalinga della stagione. Al “Vittorio Papa” passa l’Heraclea. Mister Giampà ritrova Luan Silva (che va in panchina) ma deve rinunciare ancora a Faella, Marcelli e Capone. Confermato il 343, spazio a Romano e Ahmetaj. I Bianconeri cominciano con il solito piglio aggressivo per ottenere il piglio del gioco sin da subito. Al 7′ Estrella viene lanciato a rete, la palla arriva in posizione defilata, l’attaccante brasiliano fa sponda ma la difesa salva. Al 9′ ancora pericolo in area ospite targato Estrella: dalla fascia sinistra nolana Dell’Orfanello crossa al centro e trova il brasiliano, il numero 9 però colpisce di testa in maniera imprecisa. Pochi secondi dopo ancora Estrella protagonista: l’attaccante riesce a segnare ma l’assistente di gara decreta fuorigioco. Al 20′ cross teso per Ahmetaj, l’attaccante nolano tira ma la conclusione va di poco alta. Al 24′ vantaggio a sorpresa degli ospiti: infortunio difensivo del Nola, la palla arriva a Guida che non sbaglia e batte Montalti. Il Nola però non si abbatte e trova subito il pareggio al 38′ con Cipolla che svetta più alto in area sugli sviluppi di un corner battuto da Catalano. Seconda rete consecutiva per il difensore bianconero e 1-1. L’ultima occasione del primo tempo è ancora di marca nolana ed è confezionata da Setola e Ahmetaj: l’esterno bianconero crossa al centro, il numero 11 colpisce in semirovesciata ma la palla rimbalza a terra e va alta. Nel secondo tempo il Nola è la brutta copia di quello della prima frazione, l’Heraclea invece sale di ritmo in maniera prepotente. Dopo 4 minuti doppia occasione per i granata: prima Lazazzera di testa in area piccola non trova la porta di un soffio, poi Puntoriere da due passi spara alto. Dopo 4 minuti risponde il Nola con Papa che riceve palla a pochi metri di distanza dalla porta e tira, Tucci però chiude la saracinesca. Al 69′ l’Heraclea passa in vantaggio: corner dalla destra, Montuori si libera in area e di testa batte Montalti. Il Nola accusa il colpo e rischia di subire il tris 6 minuti più tardi a causa di una pregevole azione individuale ancora di Guida, il tiro conclusivo però viene deviato e fa la barba al palo. Tris che però viene calato a 10 minuti dalla fine con una perla di Schenetti che realizza una punizione da oltre 30 metri insaccando la palla a pochi centimetri dal palo. E’ il colpo del ko per il Nola che non riesce a reagire e a trovare il pari. Per i nolani i punti in classifica restano 8, domenica prossima l’avversario sarà la Fidelis Andria.

“Qualcosa non ha funzionato. Anche nel primo tempo, in cui siamo stati superiori all’avversario, siamo stati lenti e ci è mancata cattiveria – ha dichiarato mister Domenico Giampà – Se avevamo fame potevamo fare meglio. Dobbiamo però dare merito all’Heraclea che ha meglio di noi. I tifosi oggi ci hanno comunque applaudito perchè la squadra ha dato tutto ma io ripeto che possiamo fare meglio. Dobbiamo capire bene cosa sia successo perchè fino al secondo tempo di oggi non siamo mai stati dominati in questo nostro campionato”.

IL TABELLINO

Reti: Guida 24′ (H), Cipolla 38′ (N), Montuori 69′ (H), Schenetti 79′ (H).

FC Nola 1925: Montalti, Dell’Orfanello (73′ Fangwa), Cipolla, D’Amore, Setola (50′ Nunziante), Romano (50′ Papa), Izzillo (50′ Luan Silva), Berardocco, Ahmetaj (67′ Guarracino), Catalano, Estrella. A disposizione: De Franceschi, Cacciatore, Iannello, Severino. Allenatore: Domenico Giampà.

Heraclea: Tucci, Ceccarini (58′ Cocinelli), Lazazzera, Sanchez (58′ Russo), Guida (75′ Mascia), Mbumba, Montuori, Coulibaly (84′ Galdean), Ben Rahem, Schenetti, Puntoriere (66′ Foggia). A disposizione: De Lucci, Di Natale, Silano, Perone. Allenatore: Antonio Compierchio.

Arbitro: Polizzotto di Palermo (assistenti Celestino di Reggio Calabria e Moschella di Reggio Calabria).

Note: ammoniti Cipolla e D’Amore per il Nola.