Mugnano – Via Crucis per la pace all’altare di Santa Filomena

Questa sera alle 18, nel Santuario, si è tenuta la Via Crucis per la pace dinanzi all’altare privilegiato dedicato a Santa Filomena.

Il rito antico della Via Crucis fa sì che il fedele si senta più vicino alla sofferenza di Gesù e capisca il vero valore della Resurrezione. Oggi sono stati tantissimi i fedeli che si sono riuniti a pregare per la pace e dopo ogni stazione della Via Crucis, il lettore preposto ha proposto una meditazione .

Il tempo storico che stiamo vivendo è difficile, mette angoscia, alle porte dell’Europa c’è una guerra e milioni di persone chiedono aiuto. Non ci si può girare dall’altro lato, ognuno deve fare la sua parte.

“La guerra ha eserciti pronti, addestrati 24 ore su 24, e fabbriche pronte a produrre.

E la pace cos’ha?

LA PACE HA ME

LA PACE HA TE.”

Alle 19 poi, come ogni secondo venerdì del mese, è stata celebrata la Santa Messa davanti al Sacro Corpo di Santa di Filomena trasmessa in diretta per i fedeli filomeniani di tutto il mondo. (L. Carullo)

