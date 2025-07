Mugnano: il concerto di Avitabile riporta la festa in onore della Madonna del Carmine ai fasti passati

Ieri sera in piazza Cardinale si è esibito il noto artista partenopeo Enzo Avitabile.

La sua musica che spazia dal soul e blues al world music, con forti influenze napoletane ha trascinato la folla presente. La sua capacità di fondere generi diversi, creando un sound unico e personale, e la sua coerenza nel tempo come artista che sperimenta mantenendo un forte legame con le proprie radici, sono stati gli ingredienti del successo ottenuto.

Molte persone si sono manifestate entusiaste e si sono complimentate con il nuovo Comitato Festa che ha lavorato duramente tutto l’anno per far ritornare la festa ai fasti del passato.

Oggi nel pomeriggio si terrà la processione solenne della Madonna del Carmine.(L.C.)