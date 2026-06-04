MUGNANO DEL CARDINALE. Furto nella notte all’ufficio Postale, portato via il “roller cash”

MUGNANO DEL CARDINALE – Furto nella notte presso l’ufficio postale di Mugnano del Cardinale. I malviventi si sono introdotti all’interno della struttura e hanno portato via un “roller cash”, la cassaforte utilizzata agli sportelli per la custodia del denaro contante.

Al momento non è ancora stato quantificato l’ammontare del denaro eventualmente contenuto nella cassaforte trafugata. L’allarme ha comunque messo in fuga i ladri che hanno agito in pochi minuti, i Carabinieri allertati sono immediatamente intervenuti

Sul posto si è portato il direttore dell’ufficio che insieme ai carabinieri hanno constato il tutto. Gli investigatori stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso, anche attraverso l’analisi di eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Disagi per i cittadini che, questa mattina, hanno trovato l’ufficio postale chiuso e impossibilitato a erogare i consueti servizi. Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore, una volta completati i rilievi e verificato l’effettivo importo sottratto dai malviventi.