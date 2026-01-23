MONTORO (AV): CAMPAGNA CONTROLLI FIUME SARNO. I CARABINIERI DENUNCIANO IL TITOLARE DI UN’ OPIFICIO E SEQUESTRANO UN’AREA DI CIRCA 2000 METRI QUADRATI.

I Carabinieri dei Nuclei Forestale di Serino e di Forino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del Fiume Sarno, si recavano in agro del comune di Montoro (AV), presso la sede operativa di un’azienda dedita alla manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori.

L’attività di controllo, ha permesso, ai militari, di accertare che sul piazzale aziendale erano depositati 66 autoveicoli in avanzato stato di deterioramento, con all’interno rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, provenienti dall’attività di lavorazione.

Inoltre, veniva rinvenuta una vasca interrata per il convogliamento delle acque reflue di dilavamento del piazzale, in assenza di certificazione e documentazione attestante il corretto smaltimento delle acque.

Pertanto, si procedeva a deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, l’imprenditore 50 enne del posto, per gestione illecita di rifiuti speciali ed a porre sotto sequestro il piazzale di circa 2000 metri quadrati, 50 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nonché, la vasca interrata, utilizzata per lo smaltimento illecito delle acque reflue di dilavamento del piazzale.

I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente al fine di contrastare il fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno.