M.S. Alimentari di Manzi Stefania: la tua spesa di qualità a San Paolo Belsito

Il minimarket M.S. Alimentari, gestito da Stefania Manzi e situato in Via Provinciale per Nola, è il punto di riferimento per chi cerca prodotti freschi, qualità e convenienza. Con un servizio attento e curato, il negozio offre un ampio assortimento di salumi, formaggi, prodotti freschi e confezioni natalizie.

Servizi dedicati ai clienti

Consegne a domicilio : comodità direttamente a casa tua.

: comodità direttamente a casa tua. Orario continuato : il negozio è aperto tutti i giorni senza interruzioni.

: il negozio è aperto tutti i giorni senza interruzioni. Ampia selezione di confezioni natalizie : idee regalo perfette per le feste.

: idee regalo perfette per le feste. Taglieri speciali : salumi e formaggi tradizionali o gourmet, ideali per ogni occasione.

: salumi e formaggi tradizionali o gourmet, ideali per ogni occasione. Pesce fresco per le vigilie: vasta scelta per garantire la tradizione natalizia.

Promozioni e appuntamenti speciali

Non perdere le offerte speciali di M.S. Alimentari, disponibili ogni weekend e annunciate sui canali social. Inoltre, per il periodo festivo, lo staff propone:

Promozioni per il Capodanno : prezzi imbattibili sui prodotti delle migliori marche per celebrare al meglio l’arrivo del 2025.

: prezzi imbattibili sui prodotti delle migliori marche per celebrare al meglio l’arrivo del 2025. Aspettando la Befana: occasioni imperdibili per concludere le festività in bellezza.

Lo staff e un ringraziamento speciale

Un caloroso ringraziamento va al signor Leonardo della Pietra, marito della titolare Stefania Manzi, per il sostegno e la collaborazione nella gestione dell’attività.

Auguri di buone feste

Lo staff di M.S. Alimentari augura a tutti i clienti un sereno Natale e uno splendido anno nuovo. Vi aspettiamo per rendere le vostre feste ancora più speciali!

Seguiteci sui social per restare aggiornati su offerte e novità!