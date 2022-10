LAURO. Il giovanissimo ballerino Valerio Pisano, in coppia con Siria Campagner, ancora sul gradino più alto, questa volta in Bulgaria

Valerio Pisano, giovanissimo di Lauro e la sua partner Siria Campagner, calabrese, ballerini di danze latino americane classe 16/18 AS Youth International, allievi del maestro Alessandro De Sio del Team Salerno, si sono aggiudicati il primo posto ai campionati in Bulgaria. I due, in coppia da tre anni, hanno ottenuto nel 2021 il titolo di Campioni Italiani Assoluti, guadagnandosi la convocazione da parte della FIDS CONI per rappresentare l’Italia ai Mondiali di Sibiu in Romania, dove si sono classificati 15esimi al mondo.

Oltre a questo prestigioso piazzamento, la coppia vanta due primi posti ai Campionati di Zagabria e la finale in gare rinomate in giro per l’Europa (Bulgaria, Spagna, Svizzera).