La IVPC Del Fes fa registrare il secondo stop consecutivo nella quinta giornata di campionato dopo i primi tre successi. Sono i cugini di Caserta ad imporsi al PalaDelMauro per 65-76. Protagonista Sperduto per gli ospiti con 27 punti. Nel primo quarto la Ble Juve comanda, il tabellone recita 9-20. Non cambia l’andazzo nell’intero corso del match, domenica 6 novembre irpini impegnati a Monopoli.