Lauro (AV), tre persone denunciate per riciclaggio di un’auto: indagini coordinate dalla Procura di Avellino

I poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Lauro (AV) hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino, che coordina le indagini, un 39enne della provincia di Salerno, e due 40enni del Vallo di Lauro (AV), uno dei quali gravato da precedenti di Polizia, per riciclaggio di un’autovettura.

In particolare, presso il Commissariato di P.S. di Lauro (AV) veniva segnalata la manomissione di un’autovettura Fiat Panda, munita di dispositivo GPS, presa in locazione dall’amministratore di una società di Nola (AV). A seguito di una tempestiva attività di indagine, gli agenti del Commissariato individuavano il veicolo in Pago del Vallo di Lauro (AV), presso un garage, dove erano stati smontati, dall’interno dell’abitacolo, alcuni componenti.

Il prosieguo dell’attività di indagine consentiva di individuare e deferire all’A.G. tre persone per il riciclaggio del veicolo che veniva debitamente sottoposto a sequestro.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.