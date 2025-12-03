La tradizione continua: il 5 dicembre torna la Sagra “Sasicc’ e Friariell” a Gallo di Comiziano

A Gallo di Comiziano la tradizione non si interrompe: “Le tradizioni vivono… la storia continua…” è il motto scelto dal Comitato Festa San Nicola per annunciare uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno.

Il 5 dicembre, a partire dalle ore 20, la comunità si ritroverà nella piazzetta adiacente la scuola media per la grandiosa Sagra “Sasicc’ e Friariell”, un evento che unisce gusto, convivialità e folklore.

Il gusto autentico della tradizione

Protagonista assoluto sarà il piatto simbolo della cucina campana popolare: la salsiccia abbrustolita accompagnata dai friarielli. Un’accoppiata che parla di casa, di sapori veraci e di identità locale.

Ad arricchire la serata ci sarà vino gratuito a volontà, offerto per celebrare l’inizio del periodo festivo nel segno della condivisione.

Musica, festa e il calore del fucarone

La sagra sarà animata da musica e canti popolari grazie alla collaborazione con il gruppo “A’ Paranza ro’ Tramuntan’”, che accompagnerà i presenti in un viaggio nel folklore campano.

A riscaldare l’atmosfera, come da tradizione, ci sarà il grande fucarone, simbolo di unione e di buon auspicio: un fuoco attorno al quale la comunità si ritrova per rinnovare un rito che affonda le sue radici nella storia locale.

Un invito aperto a tutti

Il Comitato Festa San Nicola invita residenti, visitatori e curiosi a partecipare a una serata che celebra il valore della tradizione attraverso i sapori, la musica e il calore umano.

La Sagra “Sasicc’ e Friariell” non è solo un evento gastronomico, ma un momento di identità collettiva, capace di unire generazioni e rafforzare il legame con il territorio.