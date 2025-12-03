MUGNANO/MONTEFORTE. Grave incidente stradale sulla statale, feriti trasportati all’ospedale

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa sera, poco prima delle 20, lungo la statale 7 bis, nel territorio di Monteforte Irpino, al confine con il comune di Mugnano del Cardinale. Il violento scontro tra due veicoli ha reso necessario l’intervento di due ambulanze per soccorrere i feriti, poi trasportati al pronto soccorso.
Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto alcune persone rimaste incastrate all’interno delle auto. Presenti inoltre i carabinieri della compagnia di Baiano, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Il traffico risulta quasi bloccato a causa della presenza dei mezzi di soccorso.