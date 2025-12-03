Avellino Monstre: Fortitudo travolta, il Pala DelMauro esplode

Gli irpini firmano una delle prestazioni più convincenti della stagione: cinque uomini in doppia cifra, intensità costante e un’identità di squadra sempre più definita. Bologna, rimaneggiata ma combattiva, cede alla lunga alla qualità biancoverde.

L’Unicusano Avellino non si ferma più. Al PalaDelMauro, in un match che profuma già di alta classifica, la squadra di coach Di Carlo manda al tappeto la Fortitudo Bologna con un netto 85-62. Una prova matura, solida, giocata con energia e continuità, nonostante l’assenza di Zerini. Dall’altra parte, la Effe arriva in Irpinia con rotazioni ridotte: fuori Benvenuti, Imbrò e Mazzola, ma con il debutto di Niccolò De Vico, tesserato in extremis.

Avellino, però, fa partita a sé: gioco fluido, difesa intensa e capacità di colpire da ogni posizione. La fotografia del match è chiara: cinque uomini in doppia cifra, 25 assist di squadra e un controllo totale dei ritmi.

Le parole di coach Di Carlo

«Abbiamo dato continuità all’identità vista a Pistoia. La strada è quella giusta, ma ora viene la parte più difficile: mantenere l’equilibrio e trasformare la prestazione in abitudine. Sono fiducioso, gli sguardi dei ragazzi parlano chiaro», commenta il tecnico biancoverde.

LA PARTITA QUARTO PER QUARTO

1° QUARTO – Fortitudo sprint, Avellino ribalta

Bologna parte forte con Harris e Sorokas (4-10), ma Avellino risponde con energia: parziale di 11-2 firmato Cicchetti e Chandler per il 15-12. Gli ospiti restano vivi, ma i biancoverdi chiudono avanti 24-20.

2° QUARTO – Jurkatamm accende il DelMauro, break devastante

Sorokas apre da tre, ma Mussini replica e Avellino accelera: 32-23 in contropiede, poi arrivano tre triple consecutive di Jurkatamm che spaccano il match. Il parziale è travolgente: 53-31 all’intervallo.

3° QUARTO – Bologna prova a rientrare, Avellino tiene

De Vico e Sarto firmano due triple che accendono speranze Fortitudo (55-37). Mussini risponde da fuori, ma un buon momento bolognese riporta gli ospiti fino al -12 (62-49). Il quarto si chiude 65-49.

4° QUARTO – L’Unicusano dilaga e chiude i conti

Avellino riparte forte: 71-49. La Fortitudo perde intensità e i biancoverdi allungano fino al +24 (75-51). Nel finale applausi per Dell’Agnello e per un collettivo che ha dominato in ogni fase. Finisce 85-62.

TOP PERFORMERS – UNICUSANO AVELLINO

• Giacomo Dell’Agnello 14 pt

• Alexander Cicchetti 13 pt, 9 rimbalzi

• Federico Mussini 12 pt

• Mikk Jurkatamm 12 pt

• Jaren Lewis 11 pt

• JJ Chandler 11 pt

Assist di squadra: 25, con Alessandro Grande a quota 12.

TOP PERFORMERS – FORTITUDO BOLOGNA

• Paulius Sorokas 19 pt, 13 rimbalzi

• Jordan Harris 14 pt

• Fantinelli 8 pt

TABELLINO FINALE

Unicusano Avellino – Fortitudo Bologna 85-62

(24-20, 29-11, 12-18, 20-13)

Arbitri: Ursi (Livorno), Caforio (Brindisi), Nuara (Treviso)

Prossimo appuntamento

I biancoverdi torneranno in campo domenica sera sul parquet della Benedetto XIV Cento, per confermare la crescita e dare continuità alla striscia positiva.