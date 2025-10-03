Interruzione linea Napoli–Baiano: convocata riunione con i Sindaci

In seguito all’interruzione della linea ferroviaria Napoli–Baiano, l’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha convocato per il prossimo 8 ottobre una riunione con i Sindaci dei comuni interessati.

L’incontro avrà come obiettivo la condivisione degli aggiornamenti relativi alla riapertura della linea e l’avvio di un percorso di collaborazione istituzionale, volto a garantire una comunicazione efficace e a facilitare la ripresa del servizio ferroviario.

L’EAV ribadisce l’importanza del dialogo con le amministrazioni locali per assicurare risposte concrete ai cittadini e ridurre i disagi derivanti dall’interruzione della tratta.