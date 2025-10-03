Prima imbiancata sul Monte Cervialto: spettacolo d’autunno sui monti irpini

Montella (AV), 3 ottobre 2025 – L’autunno porta con sé i primi segnali d’inverno sull’Irpinia. Questa mattina il Monte Cervialto, la vetta più alta dei Monti Picentini con i suoi 1.809 metri, si è presentato imbiancato già a partire dai 1.400 metri di quota.

Il paesaggio è stato trasformato da un leggero strato di neve che, posandosi su alberi e sottobosco, ha regalato scenari suggestivi tra nebbia e silenzio. Un anticipo di inverno che sorprende sempre, soprattutto ad inizio ottobre.

La fotografia, scattata da Antonio De Vizio, testimonia la bellezza e la particolarità del fenomeno: un bosco innevato che sembra uscito da una cartolina invernale, ma che invece appartiene a un autunno appena iniziato.

Il Monte Cervialto si conferma ancora una volta un punto di riferimento naturalistico per escursionisti e amanti della montagna, capace di offrire emozioni in ogni stagione.