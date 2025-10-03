A30 Caserta–Salerno, chiusura notturna uscita Sarno per lavori

Sulla A30 Caserta–Salerno, per consentire lavori di manutenzione, sarà chiusa al traffico l’uscita di Sarno in entrambe le direzioni, dalle ore 22:00 di venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 06:00 di sabato 4 ottobre 2025.
Indicazioni di percorso
• Per chi proviene da Salerno, l’uscita consigliata è Nocera–Pagani.
• Per chi viaggia da Caserta, l’alternativa è l’uscita di Palma Campania.
Si raccomanda agli automobilisti di programmare per tempo gli spostamenti e di prestare attenzione alla segnaletica presente in carreggiata.
Per aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità è possibile consultare i canali ufficiali di Autostrade per l’Italia o sintonizzarsi su Isoradio.