Circumvesuviana, al via le scorte della Polizia di Stato sui treni Napoli-Sorrento

Hanno avuto inizio nella mattina di oggi, 9 luglio, i servizi di scorta della Polizia di Stato a bordo dei treni della Circumvesuviana sulla tratta Napoli –Pompei- Sorrento, nell’ambito della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e l’Ente Autonomo Volturno (E.A.V.).

L’iniziativa, che prevede l’impiego di operatori in uniforme ed in abiti civili del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nasce per assicurare standard sempre più elevati di sicurezza nel trasporto pubblico locale e offrire ai cittadini un servizio più sicuro ed efficiente.

L’obiettivo è, infatti, assicurare una maggiore tutela dei passeggeri e del personale viaggiante a bordo dei convogli in transito nella tratta Napoli- Pompei- Sorrento, valutata come una delle tratte ferroviarie regionali a maggiore affluenza, particolarmente frequentata da pendolari, turisti ed altre categorie di utenti, soprattutto durante la stagione estiva.

La presenza degli operatori, prevista con cadenza settimanale per il periodo estivo, è finalizzata a prevenire e contrastare episodi di illegalità e comportamenti che possano compromettere la regolarità e la serenità del viaggio, nonché effettuare controlli dei viaggiatori e dei frequentatori di alcuni dei principali nodi della mobilità regionale.

Tale servizio si affianca a quelli svolti sui treni a lunga percorrenza notturni, treni regionali, metropolitani e NTV.