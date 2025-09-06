Il Nola 1925 si presenta alla città

Il Nola 1925 si presenta ufficialmente alla città. Nell’atrio del Comune di Nola, davanti ai propri tifosi e al sindaco Andrea Ruggiero, la società bianconera ha presentato gli staff, i calciatori, gli sponsor e le divise Givova. Bianconera la prima, come da tradizione, blu la seconda. E poi, l’affetto dei tifosi storici e l’omaggio al mitico magazziniere Luigi “Giginiello” De Micco, ora in pensione e su una sedia a rotelle ma che, commosso, è stato anche lui protagonista di serata. Assieme allo storico personaggio bianconero, protagonista anche Davide Mansi, difensore del Nola colpito da aneurisma cerebrale a luglio e ora reintegrato felicemente in rosa. Anche lui è stato accolto da fragorosi applausi. Mister Domenico Giampà, alla guida del Nola per la prima volta nella sua carriera, ha parlato di impegno assoluto per onorare la storia e il blasone del Nola nell’anno del Centenario. Ancora, i proclami del presidente Giuseppe Langella: “Saremo la mina vagante del Girone H, ce la batteremo con tutti”. Infine, la questione stadio: il sindaco ha chiarito la situazione deficitaria dello Sporting ma ha espressamente comunicato che l’unica via attualmente è quella della sua ristrutturazione il prima possibile.