Guerino Gazzella – candidato Noi Di Centro, si presenta

Ho accettato la candidatura all’uninominale della Camera dei Deputati per la Provincia di Avellino ed al plurinominale Avellino/Salerno della Camera nel partito Noi Di Centro, forza moderata aperta al dialogo che rifugge dagli estremismi e dai sovranismi.

Abbiamo ottenuto in provincia di Avellino, alle regionali del 2020, circa 11.000 voti ed io circa 5.400 preferenze, alla mia prima esperienza in politica.

Voglio impegnarmi per la mia comunità, mettere a disposizione dei cittadini le mie competenze, conoscenze e capacità acquisite sul campo con lo studio, la preparazione e l’esperienza di Avvocato di oltre vent’anni di attività professionale.

La legge elettorale all’uninominale favorisce l’elezione di chi ha maggiori contatti con il suo elettorato e comunità.

La sfida è difficile ma non impossibile.

Figlio di un emigrato e di una coltivatrice diretta, ho cominciato a lavorare all’età di 11 anni come cameriere fino al tempo della prima Laurea in Giurisprudenza, per poi fare l’Avvocato e conseguire una seconda Laurea in Diritto Canonico e Dottorato di Ricerca con patrocinio nei Tribunali Ecclesiastici.

Sono impegnato nella vita sociale a difesa degli ultimi e svolgo attività finalizzate al miglioramento delle realtà locali.

Bisogna ripartire dalle criticità manifestate da

Draghi nel suo discorso al Senato senza raccontare favole e tenendo presente i vincoli di bilancio dello Stato e le riforme da fare ad ogni costo per usufruire dei fondi del PNRR, ultima occasione di sviluppo delle nostre comunità.

Dandomi fiducia e votandomi realizzerò un sogno che è quello dei vostri figli che partendo da origini umili possono raggiungere grandi risultati con umiltà, sacrifici e studio.

A Voi la decisione!

Guerino Gazzella