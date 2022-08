VISCIANO. Consegnate le cassette della Madonna

Ieri 22 agosto vi è stata la tradizionale consegna delle Cassette della Madonna tra il Comitato di quest’anno e quello nuovo. Un passaggio di testimoni tra Raffaele Mascolo è Pierlucio Montella con le rispettive famiglie. Da via Montedonico a via Iannicelli, con la partecipazione di popolo con il tradizionale corteo per le strade del paese e i fedeli che gridava Evviva Maria con scroscianti applausi. Cerimonia emozionante prima della processione che si è snodata per le strade del paese per ricordare la Incoronazione della Sacra Immagine della Madonna del Carpinello avvenuta il 22 agosto 1886 più di 100 anni fa.

Ora il nuovo comitato inizierà a lavorare a cominciare da domenica prossima con la classica riscossione delle offerte al grido; A Madonna che ci aiuta. E i fedeli daranno l’obolo per organizzare la grandiosa festa di luglio.