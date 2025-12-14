Grande successo per la Giornata di Prevenzione a Sperone: prenotazioni esaurite in pochi giorni

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, presso il plesso della Scuola Primaria di Via Santa Elia a Sperone, la Giornata di Prevenzione con visite gratuite, promossa dall’associazione AMOS Partenio ODV con il patrocinio del Comune di Sperone.

L’iniziativa ha registrato un successo straordinario, tanto che le prenotazioni si sono esaurite già nei giorni precedenti all’evento, a conferma della grande attenzione e sensibilità della cittadinanza verso la prevenzione e la tutela della salute.

Numerosi cittadini hanno potuto usufruire di visite specialistiche gratuite, grazie alla disponibilità e alla professionalità di un’équipe medica altamente qualificata che ha coperto diverse aree fondamentali della prevenzione:

dalla senologia, all’ecografia, dalla nefrologia alla fisioterapia e posturologia, fino alla valutazione del piede diabetico, alla nutrizione e alla densitometria ossea.

L’organizzazione efficiente e il rigoroso rispetto degli orari hanno consentito lo svolgimento delle visite in modo ordinato e sereno, garantendo attenzione e ascolto a ogni singolo paziente. Molto apprezzata anche la modalità di prenotazione anticipata, che ha permesso una gestione ottimale dell’affluenza.

Un sentito ringraziamento va ai medici coinvolti, ai volontari di AMOS Partenio ODV, all’Amministrazione comunale e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, dimostrando come la collaborazione tra associazioni, istituzioni e professionisti possa tradursi in un concreto beneficio per la comunità.

Il grande riscontro ottenuto conferma l’importanza di continuare a promuovere eventi di prevenzione come questo, che rappresentano un vero investimento in salute e consapevolezza per il territorio.