Giovani e dipendenze: a Grottaminarda un convegno per fare prevenzione

Si riprende con il ciclo di incontri formativi ed informativi presso l’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso D’Aquino”, organizzati di concerto tra le istituzioni del territorio. Programmato per mercoledì 5 novembre, alle ore 9:30, nell’Aula Magna della sede di via Perazzo, il convegno dal titolo: “Dipendenze e giovani: una minaccia reale, un’ informazione necessaria”.

Previsti i saluti istituzionali da parte del Dirigente Scolastico, Maria Antonietta Rizzo, del Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, dell’Assessore ai Servizi Sociali, Marisa Graziano, e gli interventi del Dottor Lorenzo Savignano, Neuropsichiatra infantile presso SERD Avellino – referente ASL Avellino del Programma “Scuole promotrici di salute”, e dell’Assessore Franca Iacoviello che in questa occasione interverrà nelle vesti di Avvocato; modera Monica De Benedetto, Giornalista ed Addetto Stampa del Comune di Grottaminarda.

Il focus dell’incontro oltre che sugli effetti deleteri di ogni tipologia di droga e sulla necessità di aumentare la percezione del rischio tra i giovani, sarà puntato in particolare sui nuovi oppioidi sintetici. Ad oggi in Europa ed in Italia non c’è ancora un’emergenza “Fentanyl” ma è opportuno condividere e diffondere informazioni sull’argomento quale forma di prevenzione.