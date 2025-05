Forino ( Av): Lina Speciale un’ artista forinese di altri tempi

A volte ci sono persone che non appartengono ai grandi palcoscenici mediatici , ma si raccontano e fanno parlare di se stessi lontano dai riflettori e in luoghi dove abitualmente mettono in luce le loro potenzialità artistiche. Questo è l ‘ esempio eclatante di Lina Speciale di origini mercoglianesi , ma ormai da anni impiantata a Forino. Una pittrice , un’ artista poliedrica autodidatta, perfezionatasi con vari maestri dell’ operante Scuola napoletana ,romana e fiorentina sorprendente per le sue vere e proprie opere d’ arte messe in mostra in diverse Gallerie d’ arte italiana come la Galleria Umberto I di Napoli, la Galleria del Principe per citarne qualcuna . Le sue opere figurano in collezioni private in Italia ed all’ estero come in prestigiosi cataloghi D’ Arte Moderna della Mondadori. Si potrebbe dire davvero tanto di Lina pittrice classica , impressionista la quale predilige paesaggi naturali , nudi femminili , opere paesaggistiche, composizioni floreali lavori caricati di colori intensi , vivaci , brillanti, caratterizzati da uno stupefacente realismo di immagine.

Ed intanto Lina sotto la quiete e lo sguardo fiero dei suoi ammantati verdi sette colli di Forino continua silente a scrivere pagine importanti del suo artistico percorso con prestigiosi riconoscimenti come in ultimo il Premio Letterario Artistico Padre Pio di Salerno X Edizione (Premio della Critica) , facendo diventare la sua fantastica storia d” arte , storia dell’ intera cittadina di Forino. Daniele Biondi