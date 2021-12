Forino (Av). L’Amministrazione Comunale estende il contributo TARI anche agli appartenenti al pubblico impiego

L’ Amministrazione Comunale di Forino ha deciso di estendere la defiscalizzazione TARI 2021 con relativo contributo anche per i pubblici dipendenti. Termine ultimo per inoltro delle istanze il 27 Dicembre.

I requisiti che dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda:

-avere la residenza anagrafica alla data di pubblicazione del presente bando nel Comune di Forino;

essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità all’atto della presentazione dell’istanza non superiore ad € 20.000,00;

essere l’intestatario dell’utenza TARI relativa all’abitazione principale per la quale si presenta l’istanza;

aver effettuato il versamento dell’intero importo della TARI dovuta per l’anno 2021.

L’importo stabilito a titolo di contributo TARI 2021 è pari ad € 100,00 per ogni nucleo familiare. L’erogazione dei contributi avverrà esclusivamente tramite accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta alla quale è associato un Codice IBAN, intestato al richiedente, e indicato nella domanda. Nel caso in cui il richiedente non disponga di un conto postale o bancario, si procederà all’emissione dell’ordinativo di pagamento da riscuotere presso il Tesoriere del Comune di Forino.

Si ricorda inoltre che presso la sala consiliare del Comune di Forino è garantita l’assistenza alla compilazione della domanda. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo