Forino (Av): Il Ritorno di San Nicola a Forino nella Notte dei grandi Falò. L’appuntamento è per Giovedì 31 Luglio

Sono ormai 169 anni che a Forino si rinnova la suggestiva discesa in Città dell’artistico simulacro del patrono San Nicola di Bari, il quale situato nell’omonimo santuario su in collina, viene prelevato come cita tradizione, l’ultimo giovedì di ogni anno del mese di luglio, quest’anno il 31 Luglio in ricordo della scampata epidemia di colera dell’anno 1866, per essere trasferito in Forino dove la domenica successiva, quest’anno il 10 agosto, saranno officiati grandi festeggiamenti civili e religiosi. Emozione e Commozione accompagnano da sempre l’arrivo in paese del Patrono San Nicola il quale seguendo quell’antico percorso di sei ore circa che dapprima lo conduce nelle frazioni della valle quali Castello, Celzi e Petruro giunge a notte inoltrata a Forino portato a spalla da aitanti giovani i quali non poco hanno dovuto sopportare il peso dell’immagine sacra e la fatica di un cosi lungo percorso. Una notte costellata dalla spettacolarità dei falò che illuminano le strade in un rito intriso di storico e sacro il quale ricorda del come in tempi antichi, gli avi Forinesi, in mancanza della pubblica illuminazione, rischiaravano il percorso del Santo facendo luce con l’ accensione di questi falò.

Ma come tutti dicono, sono unici gli occhi di San Nicola, sembra che guardino tutto e tutti. Gli stessi occhi che attirano ogni anno molta gente proveniente da molto lontano proprio per ammirarla. Si perché come sussurra la gente di Forino, San Nicola è amante dei forinesi ma anche dei forestieri. Ma i forinesi lo amano tanto e non perdono nulla di una festa che dura per tutti i due mesi della sua permanenza in paese, riempendo Forino di devozione, tradizione ed eventi in suo onore. Sarà forse la musica della banda che arriva fino al cuore, saranno quei canti popolari tramandati da generazione in generazione, ma la processione del taumaturgo di Mira nella piana dei sette colli diventa ogni anno sempre più bella e coinvolgente. Ed a proposito di devozione sono ormai passati trentasette anni da quando la locale sezione della Libertas organizza in onore al Santo la “Fiaccolata di San Nicola” che quest’ anno vedrà impegnati 100 giovani tedofori del posto che partiranno da Città del Vaticano in Roma per un percorso di circa 250 Km di corsa a piedi . Pubblicato anche il calendario religioso e civile dei prossimi festeggiamenti che coinvolgerà la cittadina da Domenica 10 Agosto fino a Giovedì 14 con una forte attesa per l’ esibizione di Michele Zarrillo in concerto in Piazza Tigli lunedì 11 Agosto. Daniele Biondi