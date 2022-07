Forino (Av): Finanziamento di 40.000 euro all’ Istituto Comprensivo ” Picella Botto” per il Progetto ” Socialità ed Accoglienza”. Immensa Soddisfazione della Preside Angela Paletta

Socialità ed Accoglienza . Questo è il progetto P.O.N di ben 40.000 euro finanziato dal MIUR con fondi FSE all’ I.C Forino- Contrada guidato dalla valente Dottoressa Angela Paletta. Il progetto comprende 30 ore per ogni modulo suddiviso in 8 moduli. Coinvolgerà le Scuole Primarie in corsi di Musica e Canto, Coding, Orto Didattico, Erasmus, che le Scuole Secondarie con corsi di Robotica, Teatro, Inglese, Progetto Beni Comuni ed altri. Il tutto per migliorare ed incentivare l’ offerta formativa delle Istituzione Scolastica forinese che ai nastri di partenza del nuovo Anno Scolastico 2022-2023, si presenterà di altissimo valore per tutti gli studenti. Soddisfazione anche da parte dell’ intero Consiglio di Istituto che ha ratificato all’ unanimità questo importante progetto fortemente voluto dalla Dirigente Paletta e che fa seguito a quello delle Lavagne Interattive dove anche in quel caso l’ Istituzione Scolastica forinese si aggiudicò un altro finanziamento di ben 40.000 euro che portarono in dote a tutti gli alunni forinesi una nuova ed avanzata tecnologia di studio utile per il presente e per il futuro.. Daniele Biondi

