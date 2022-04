Forino (Av). Corso Roma nuova strada dei Fossi

Sono ormai quattro anni e forse qualcosa in più che mettiamo in evidenza la disastrosa condizione della Strada Provinciale 403 Corso Roma che “taglia” per intero il territorio di Forino. Lo avevamo fatto con la prima Amministrazione Comunale targata Olivieri, lo facciamo adesso con la Seconda Amministrazione sempre targata Olivieri. Veramente già nei mesi scorsi avevamo posto la questione, e ci era stato detto che a breve il vergognoso manto stradale sarebbe stato messo a nuovo, e che comunque c’era un serio impegno da parte della Provincia e dell’ Amministrazione Comunale un questo senso. In verità al momento come quattro anni fa, i cittadini di Forino, soprattutto automobilisti come pure pedoni, ancora ci segnalano lo stallo, anche se lo stesso è evidente agli occhi di tutti. Ci chiediamo allora, come mai in altre realtà talune problematiche semplici, elementari e basilari si risolvono nei tempi e nei modi accettabili, mentre a Forino si devono sempre aspettare tempi biblici per portare a compimento qualcosa? Intanto le parole rimangono e così come lo erano quattro anni fa, lo sono adesso, come il Corso Via Roma ancora molto più peggiorato ed incommentabile in questo citato lasso di tempo. Daniele Biondi

