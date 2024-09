Forino ( Av): Allagamenti frazione Celzi . Presentata interrogazione comunale alS Sindaco Olivieri da parte del Prof Domenico Fruncillo

Con il sopraggiungere della stagione invernale, ed in vista dei possibili disagi dovuti alle profuse piogge del periodo il Professor Domenico Fruncillo Capogruppo Minoranza Forino Polis ha deciso di Interrogare il Sindaco SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE CANALI E VASCHE A CELZI

“Stiamo monitorando con attenzione la situazione dei lavori per la sistemazione dei canali e delle vasche nel territorio comunale, in particolare nella frazione Celzi. Da tempo, il Comune ha appaltato questi lavori, che risultano utili per prevenire i rischi di allagamento in una zona storicamente soggetta a problemi idraulici.

Abbiamo presentato una interrogazione al sindaco per sapere quando saranno ultimati questi lavori?

Qual è la data prevista di conclusione secondo i contratti di appalto?

Perché ci sono stati ritardi e quali sono le cause?

Cosa intende fare l’amministrazione per accelerare l’ultimazione dei lavori?

Con l’arrivo dell’autunno, la preoccupazione cresce: i cittadini di Celzi rischiano di affrontare un altro inverno tra disagi e paure. Chiediamo trasparenza e tempestività nelle risposte. L’amministrazione comunale deve assumersi le proprie responsabilità e garantire che questi lavori siano completati il prima possibile. Chiediamo un confronto chiaro in Consiglio Comunale e risposte certe per la sicurezza dei nostri concittadini.” Alleghiamo al presente articolo relativa e completa Interrogazione Comunale.Daniele Biondi