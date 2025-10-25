Fine primo tempo – Avellino 0-0 Spezia. Nel finale espulso Luca Palmiero

Primi 45 minuti poveri di emozioni al “Partenio-Lombardi”. Avellino e Spezia chiudono la prima frazione sullo 0-0, dopo un tempo di gioco poco brillante e privo di occasioni degne di nota.

L’Avellino di Biancolino ha provato a fare qualcosa in più, spingendo con maggiore convinzione, ma la difesa spezzina ha sempre chiuso con ordine ogni varco. Lo Spezia, invece, si è affidato a qualche ripartenza, senza però creare reali pericoli.

Nel finale di tempo episodio chiave: espulso Palmiero per un intervento a centrocampo giudicato da Perenzoni da rosso diretto. Decisione che ha lasciato perplesso il pubblico del “Partenio” e complicherà la ripresa dei biancoverdi, ora costretti a giocare in dieci uomini.