Tentato omicidio a Castellammare di Stabia: tre arresti dopo indagini della Procura di Torre Annunziata

Torre Annunziata, 25 ottobre 2025 – Gli agenti del Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia hanno eseguito nella giornata odierna tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti, gravemente indiziati dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da fuoco, lesioni personali e danneggiamento.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito di un’articolata attività investigativa condotta dagli inquirenti.

I fatti risalgono al 30 luglio 2025, quando alcuni individui, a bordo di un’auto, avrebbero teso un agguato a un giovane stabiese, esplodendo contro di lui quattro colpi di arma da fuoco. La vittima, nel tentativo di fuggire, è finita contro un altro veicolo, ma è stata poi raggiunta e colpita con calci, pugni e una mazza da baseball dagli aggressori, che subito dopo si sono dati alla fuga.

Le indagini, sviluppate grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’agguato e di individuare i presunti responsabili con elevata probabilità.

Secondo quanto riferito dalla Procura, due degli indagati sono stati rintracciati rispettivamente in provincia di Salerno e in un’altra provincia campana, mentre un terzo – già detenuto per altra causa – ha ricevuto la notifica del nuovo provvedimento nel carcere di Napoli Poggioreale. Un quarto soggetto, destinatario di un’ulteriore misura cautelare, risulta ancora latitante ed è attivamente ricercato.

Il Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, ha sottolineato che la gravità dei fatti e il pericolo di reiterazione dei reati hanno reso necessaria l’applicazione della misura più severa: la custodia cautelare in carcere.