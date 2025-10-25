Calcio Serie B. Avellino–Spezia, le formazioni ufficiali

Allo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino va in scena la sfida tra U.S. Avellino 1912 e Spezia Calcio, valida per la nona giornata del campionato di Serie BKT. I biancoverdi di Raffaele Biancolino cercano punti preziosi per consolidare la propria posizione in zona playoff, mentre i liguri di Luca D’Angelo sono alla ricerca di riscatto dopo un avvio di stagione difficile.
Le formazioni ufficiali
U.S. Avellino 1912 (All. Raffaele Biancolino)
1 Innarilli, 2 Missori, 6 Palmiero, 7 Bianci, 9 Marconi, 11 Kragl, 14 Casarini, 17 Sounas, 19 Cancellotti, 20 Manzi, 63 Fontanarosa.
A disposizione: Daffara, Gyuabaa, Rizzo, Armellino, D’Angelo, Panico, Besaggio, Enrici, Milani, Manzi, De Cristofaro, De Sena.
Spezia Calcio (All. Luca D’Angelo)
1 Sarr, 5 Esposito, 6 Jake, 8 Nagy, 9 Lapadula, 27 Cassata, 32 Vignali (cap.), 35 Hristov, 10 Mascardi, 16 Beruatto, 99 Vlahovic.
A disposizione: Candela, Lorenzelli, Kouda, Aurelio, Cassani, Ferrante, Candelari.
Arbitri
- Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto
- Assistenti: Giuseppe Di Giacinto (Teramo), Carlo Rinaldi (Bassano del Grappa)
- IV uomo: Valerio Crezzini (Siena)
- VAR: Marco Piccinini (Forlì)
- AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia)
Classifica (prima della gara)
Modena 21, Palermo 16, Frosinone 14, Cesena 14, Monza 13, Juve Stabia 13, Reggiana 12, Avellino 12, Carrarese 11, Padova 10, Sudtirol 9, Empoli 8, Entella 8, Catanzaro 6, Pisa 6, Bari 5, Sampdoria 5, Mantova 4, Spezia 3.