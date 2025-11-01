Casamarciano – Grosso incendio di rifiuti vicino all’A16: nube tossica verso il Baianese

Nel pomeriggio di oggi, sabato 1° novembre, intorno alle ore 17,00 a Casamarciano un vasto incendio è divampato nel territorio del comune di Casamarciano, nei pressi dell’autostrada A16, in prossimità di un ponte.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un rogo di natura dolosa, sviluppatosi in un’area dove sarebbero stati abbandonati e dati alle fiamme rifiuti di materiale plastico e sostanze potenzialmente nocive.

L’area circostante è diventata rapidamente irrespirabile a causa del fumo denso, mentre la nube tossica si sta spostando in direzione dei comuni del mandamento baianese. Sul posto opearano i Carabinieri della Compagnia di Nola, l’Esercito e i Vigili del Fuoco con diverse autobotte.