Camposano, Azione : “un paese stordito sotto i colpi di bugie, irregolarità, slogan e marchette”

A Camposano sta avvenendo qualcosa di assurdo, con un sindaco ed un’Amministrazione che offendono quotidianamente la cittadinanza e le regole pubbliche, a cui corrisponde una totale rassegnazione in una comunità esausta di soprusi amministrativi e imposizioni autoritarie.

Da un lato, senza rispettare le norme, aumentano in strada i dispositivi in gomma, i segnali stradali, le strisce pedonali, i dossi, i colori da street art, tanto che ormai il paese sembra un percorso ad ostacoli, rendendo la viabilità lenta, disagevole e pericolosa, e i cittadini esasperati.

(A questo vanno aggiunti i semafori con un rosso lunghissimo a causa della componente pedonale, che dovrebbe invece essere “a chiamata”, per evitare di lasciare le auto ferme inutilmente senza che passi realmente qualcuno a piedi, facendo un danno all’ambiente, per l’eccesso di scarichi nell’aria, e facendo perdere tempo agli automobilisti).

Dall’altro aumentano le bugie che vengono raccontate quotidianamente, come quando sabato sera a Radio Marte il sindaco ha affermato che via Provinciale già avrebbe cambiato nome in via Las Vegas e che Camposano sarebbe il paese più green d’Italia!

La prima bugia la smentiscono loro stessi perché sulla pagina Facebook del Comune di Camposano, nel post a commento, chiamano quella strada ancora via Provinciale, e la seconda la smontiamo noi, sostenendo che un paese è considerato ecosostenibile non perché il sindaco, pardon il giardiniere pubblico, lo riempie di piante e fiori (che poi non può curare e appassiscono) ma perché garantisce ai cittadini servizi veri al riguardo, come l’Isola Ecologica, che qui è solo annunciata e mai realizzata.

Infine, si continuano a tenere secretati e non visionabili i documenti del piano di rientro dei debiti di bilancio, nonostante sia trascorso il limite dei 30 giorni entro il quale la legge impone di pubblicarli.

Perché? Forse, come diciamo noi da mesi, non si sa come giustificare le irregolarità contabili?

I camposanesi non hanno bisogno di marchette ma di un’Amministrazione seria, competente e liberale, affinché torni nella comunità la voglia di partecipare alla realizzazione di un paese pronto ad affrontare le sfide future che lo attendono, e vivere in armonia e serenità.

Comunicato stampa Azione Camposano