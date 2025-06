BAIANO. Brucia residui vegetali in violazione dell’ordinanza: sanzionato un cittadino

Nella serata del 26 giugno 2025, personale della Polizia Municipale di Baiano, coordinato dal Comandante Francesco Tavasso, con il supporto degli agenti della Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale, guidati dal Comandante Luca De Simone, ha individuato un cittadino intento a bruciare residui vegetali in località Calabricita, nel comune di Baiano, al confine del territorio comunale di Mugnano del Cardinale.

L’attività è risultata essere in violazione dell’ordinanza sindacale n. 23 del 13 giugno 2025, che vieta la combustione di materiali vegetali come misura preventiva contro il rischio di incendi boschivi. La normativa, infatti, è stata emessa proprio per contenere il pericolo di roghi in una stagione particolarmente esposta a tali fenomeni.

Il soggetto è stato prontamente sanzionato secondo quanto previsto dalla legge.

Le forze di Polizia Municipale dei due Comuni continuano a svolgere un’intensa attività di controllo del territorio, nonostante le note difficoltà legate alla carenza di personale. Un impegno costante a tutela della sicurezza ambientale e del rispetto delle normative vigenti.