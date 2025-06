AVELLINO. Centro storico, apre l’autorimessa seminterrata di Piazza del Popolo

Il Comune mette a disposizione altri 88 posti auto. Il Sindaco Nargi: «Più servizi per proseguire nel rilancio del nostro cuore antico»

Una nuova area di sosta nelle ore serali a beneficio del centro storico della città. Con l’Ordinanza ufficiale del settore Patrimonio, apre ufficialmente al pubblico l’autorimessa al coperto al secondo piano seminterrato di Palazzo di Città. Gli 88 posti a disposizione potranno essere utilizzati dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 18:00 e sino alle ore 24, ed il sabato e la domenica, dalle 8:00 all’1:00 del giorno successivo, al prezzo di 1,30 all’ora.

Nelle restanti fasce orarie, e nei soli giorni lavorativi, il parcheggio resta ad esclusiva disposizione dei dipendenti del Comune di Avellino. Per consentire il deflusso ordinato delle autovetture parcheggiate nell’autorimessa, sarà aperto il varco carrabile sud-ovest del secondo livello interrato. E’ stato pertanto previsto l’accesso al parcheggio, per tutti gli avventori, dalla prima traversa sulla destra di Piazza del Popolo (successiva a Rampa Macello), con uscita unidirezionale su Rampa Sant’Antonio.

«Con l’apertura a norma di legge dell’area di sosta al secondo piano seminterrato di Piazza del Popolo – spiega il Sindaco di Avellino, Laura Nargi – forniamo agli avventori ed ai cittadini che si recheranno nel nostro centro storico, e più in generale a tutti i cittadini, un servizio ulteriore, che sarà fondamentale per garantire un accesso più comodo al nostro cuore antico. Si tratta – aggiunge la fascia tricolore – di un numero cospicuo di posti auto, che assicureranno una nuova e più comoda opportunità di sosta per tutti, in piena sicurezza e in un’area costantemente sorvegliata dal personale dell’Acs. Più servizi, più posti auto, per proseguire nell’operazione di rilancio del centro storico di Avellino che ci sta tanto a cuore».