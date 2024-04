VALLO. A Marzano di Nola 400mila euro dal Ministero per la messa in sicurezza della Chiesa di San Trifone, a Taurano 320mila per il ripristino della Chiesa di Maria Ss. Assunta

La Chiesa di San Trifone martire, situata nel comune di Marzano di Nola, rappresenta un gioiello architettonico del tardo barocco campano. Costruita nella prima metà del Settecento, la sua bellezza è arricchita da un soffitto decorato con una pregevole tela dipinta. Tuttavia, nel corso del tempo, il solaio di sottotetto e il soffitto hanno subito un progressivo degrado, mettendo a rischio la stabilità strutturale dell’edificio e compromettendo l’integrità della tela dipinta. Grazie al finanziamento ottenuto dal Ministero, sarà possibile avviare interventi mirati per garantire la sicurezza e la conservazione di questo prezioso patrimonio culturale, così importante per la comunità marzanese.

La Chiesa di Maria Ss. Assunta in cielo, situata nel comune di Taurano, è un altro capolavoro dell’architettura religiosa della provincia di Napoli. Anche in questo caso, il restauro del solaio ligneo, del supporto e della tela dipinta del soffitto rappresenta un intervento fondamentale per preservare l’integrità e la bellezza di questo luogo di culto. Grazie ai 320.000 euro stanziati dal Ministero, sarà possibile avviare i lavori necessari per restituire alla comunità di Taurano un patrimonio artistico e spirituale di inestimabile valore.

Entrambi questi interventi testimoniano l’impegno delle istituzioni nel tutelare e valorizzare il ricco e variegato patrimonio storico-artistico della Campania. La conservazione di chiese storiche come queste non solo contribuisce a preservare la memoria collettiva e l’identità culturale dei territori, ma rappresenta anche un’opportunità per promuovere il turismo culturale e sostenere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali.