Calcio. Scontistica speciale per Avellino-Vibonese.

Inizierà domani, mercoledì 13 aprile, la prevendita in vista della trentasettesima giornata del campionato di Serie C, Girone C, tra Avellino e Vibonese prevista per sabato 16 aprile 2022 alle ore 17,30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino.

Come Acquistare i Biglietti

I biglietti potranno essere acquistati presso il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi, online sul sito https://sport.ticketone.it/search e presso tutti i punti vendita autorizzati TicketOne.

Il botteghino del Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura:

Orari di apertura biglietteria:

Mercoledì 13 aprile 2022: dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Giovedì 14 aprile 2022: dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Venerdì 15 aprile 2022: dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Sabato 16 aprile 2022: dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 15 a inizio gara.

I costi dei biglietti saranno i seguenti:

L’Us Avellino 1912 ha previsto una scontistica speciale nei vari settori del Partenio Lombardi.

Curva Sud:

–Intero 10 euro

–Ridotto Donne, Under17 e Over65 5 euro

–Ridotto Under10 2 euro

Tribuna Terminio:

–Intero 15 euro

–Ridotto Donne, Under17 e Over65 10 euro

–Ridotto Under10 5 euro

Tribuna Montevergine Laterale:

–Intero 30 euro

–Ridotto Donne, Under17 e Over65 20 euro

–Ridotto Under10 10 euro

Sarà sempre attiva anche la campagna di sottoscrizione delle fidelity card “Stay With U.S.”.

Come Accedere allo Stadio

Come previsto dal DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, dall’1 al 30 aprile sarà possibile partecipare a spettacoli aperti al pubblico, nonché a eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto solo se muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (Green pass base) e mascherina di tipo FFP2.

Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) dovrà essere obbligatoriamente presentata ai varchi di ingresso unitamente al biglietto e a un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti.

In assenza della Certificazione verde COVID-19 non sarà consentito l’accesso all’evento e non si avrà in alcun modo diritto al rimborso del biglietto.

I cancelli dello stadio saranno aperti dalle ore 15,30.

