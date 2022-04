NAPOLI. Fermati due minorenni con l’accusa di omicidio e tentato omicidio

Ieri pomeriggio, in esecuzione di decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di P.S. di Torre del Greco hanno proceduto al fermo di 2 minorenni in quanto indiziati dei delitti di omicidio di GUARINO Giovanni di 19 anni e di tentato omicidio di un altro giovane coetaneo, avvenuti nella serata di ieri in Torre del Greco alla Via Nazionale.

Le articolate indagini immediatamente attivate e compiute senza sosta dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Torre del Greco coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, hanno preso le mosse dall’analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona nonché dall’escussione di alcuni testimoni identificati sul posto, consentendo così di identificare i due giovani minorenni gravemente indiziati di avere, in epilogo di una lite avvenuta per futili motivi, inferto numerose coltellate al giovanissimo GUARINO Giovanni, quasi immediatamente deceduto, e ferito gravemente l’altro giovane tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Il quadro indiziario sarà sottoposto al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Napoli al quale spetta la convalida del provvedimento.

adsense – Responsive – Post Articolo