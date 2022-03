Basket Serie B, recupero 14a giornata. La Del Fes si rialza, battuta Torrenova 70-59.

di Lucio Ianniciello

La Del Fes ottiene un successo importante, dopo 5 sconfitte di fila, nel recupero della quattordicesima giornata Torrenova viene battuta per 70-59. Rimane penultima a 2 punti da Cassino. Hassan 17 punti, in casa irpina in doppia cifra anche D’Andrea (12), Agbogan (12) e Caridà (11). Top scorer del match Vitale con 21 punti, 14 per Zucca.

Primo quarto. La Del Fes non può disporre di Carenza visto che il suo tesseramento è avvenuto dopo l’originaria data in cui era previsto il match con Torrenova ma recupera Marra. Coach Benedetto schiera questo quintetto: Basile, Agbogan, Caridà, Hassan e D’Andrea. La Fidelia risponde con Zucca, Vitale, Tinsley, Perin e Bolletta. Si parte con uno 0-5, Del Fes subito a rincorrere. Dopo 3′ di gioco D’Andrea per gli irpini fa uno su due ai liberi ma Bolletta con il suo canestro sancisce l’1-7. Due bombe di Caridà per il pari, bello strappo avellinese e sorpasso di Agbogan, 9-7. Dà seguito D’Andrea con 4 punti di fila, time out Bartocci. Non si ferma la Del Fes, altra tripla di Caridà, 15-0 di parziale. Con i liberi di Basile alla prima sirena si è sul 24-14.

Secondo quarto. Avellino vola a +16 con Hassan e Marra (30-14), Bianco interrompe il digiuno siciliano ma la tripla di Agbogan vale il 33-16. E’ una pioggia di tiri da oltre l’arco per il roster irpino, è Basile a castigare ancora gli ospiti per il +18 (36-18), Torrenova doppiata. Cercano di svegliarsi i viaggianti con 5 punti di Zucca, in mezzo un canestro di Hassan. Botta e risposta tra Caridà e Zucca (40-25). Dalla lunetta non fallisce Agbogan, a fil di sirena Bolletta ribadisce il -15 Torrenova (42-27).

Terzo quarto. Tinsley e D’Andrea riaprono le danze. L’8-0 avellinese, completato da Marra, dalla tripla di Hassan e da un libero di D’Andrea aggiorna il massimo vantaggio Del Fes (50-29). Torrenova spara a salve, Zucca dalla linea della carità invece non sbaglia, così come Bianco. Tinsley firma lo 0-6 siciliano, ci pensa Hassan a cambiare l’inerzia. Al 30′ il risultato è di 55-39, una bomba per parte, griffate Vitale-Hassan.

Quarto quarto. Ancora Vitale, quattro punti di fila, -12 Fidelia (55-43). E’ Marra a siglare un canestro importante per Avellino, Zanetti controbatte. Alla tripla di Vitale, che riduce lo svantaggio ospite ad una cifra (57-48), Benedetto chiama time out. Hassan con una tripla dà linfa alla Del Fes ma Vitale è inarrestabile (60-50). Il -8 Torrenova è di Zucca, bravo Agbogan con 4 punti a dare un vantaggio rassicurante (64-52). Zanetti e Tinsley riconsegnano speranze a Torrenova (66-59) quando manca 1’21” alla fine. Gli irpini si ricompattano, il libero, il rimbalzo di Hassan e la tripla di Marra fissano il risultato sul 70-59 con cui la Del Fes batte Fidelia Torrenova.

