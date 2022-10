Basket Serie B. La IVPC Del Fes si ferma a Ruvo, lo scontro al vertice termina 82-69 per la Tecnoswitch

di Redazione sportiva

Lo scontro tra le prime in classifica se lo aggiudica Ruvo di Puglia. La IVPC DelFes cade piuttosto nettamente sul parquet nemico nella quarta giornata di campionato. Nel primo tempo Avellino avanti di 3 (37-40). Terzo quarto nefasto per gli irpini, 34-16 di parziale. Ghersetti e Burini veri e propri cecchini. Al 30′ 71-56. Si è giunti pure sul +22 Tecnoswitch, Del Fes priva di Carenza e Arienti e in balia della verve avversaria. Nel finale un parziale avellinese ha solo reso la sconfitta meno umiliante. Ruvo a punteggio pieno, la Del Fes si deve inchinare per 82-69 dopo il tris di vittorie.