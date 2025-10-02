Baiano ospita un convegno sulle nuove tecnologie in urologia: laparoscopia e robotica al centro del dibattito

Baiano (AV) – Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 10:30, presso il Teatro Colosseo di Baiano, si terrà un importante incontro dedicato ai Percorsi della Conoscenza, promosso dal circolo culturale e ricreativo L’Incontro.

L’appuntamento avrà come tema centrale il “Focus sulle nuove tecnologie per il trattamento delle patologie urologiche, laparoscopia e robotica”, un argomento di grande attualità che riguarda da vicino il futuro della sanità e l’innovazione tecnologica applicata alla chirurgia.

Protagonista dell’incontro sarà il Prof. Ciro Imbimbo, Professore Ordinario dell’Università Federico II di Napoli, che porterà la sua esperienza e competenza in materia, illustrando le potenzialità delle nuove frontiere tecnologiche a disposizione della medicina.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Sindaco di Baiano, Dr. Enrico Montanaro, e dell’On. Enzo Alaia, Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania. A moderare l’evento sarà Carlo Melissa.

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per i cittadini interessati a conoscere da vicino i progressi della scienza medica e i vantaggi che queste tecnologie possono portare nella cura di patologie delicate e diffuse.

Con incontri di questo genere, il circolo L’Incontro conferma la sua missione di promuovere la cultura e la divulgazione scientifica sul territorio, favorendo un dialogo tra specialisti, istituzioni e comunità.