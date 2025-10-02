Napoli, sette Daspo dopo gli scontri prima di Napoli–Sporting

Il Questore di Napoli ha disposto sette provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), con durate comprese tra i due e i sei anni, nei confronti di altrettanti giovani tifosi napoletani di età compresa tra i 17 e i 42 anni.

I provvedimenti sono scattati a seguito dei gravi disordini verificatisi lo scorso 1° ottobre, nelle ore precedenti l’incontro di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona, nell’area tra via Melisurgo e piazza Francese, dove si erano fronteggiate la tifoseria partenopea e quella ospite.

Le indagini, coordinate dalla Digos e dalla Squadra Mobile, hanno portato all’individuazione dei responsabili. Un trentaduenne, già destinatario di un precedente Daspo di tre anni, è stato nuovamente sanzionato con un divieto di sei anni poiché sorpreso nel pieno degli scontri.

Altri tre tifosi, di 20, 23 e 30 anni, hanno ricevuto Daspo di quattro anni per un’aggressione violenta ai danni di un sostenitore dello Sporting. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbero utilizzato una cintura in cuoio con fibbia metallica. Inoltre, sono stati trovati in possesso di due petardi di grosse dimensioni e un fumogeno.