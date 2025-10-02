Baiano, auto rubata data alle fiamme: rinvenuta in località Arciano

Baiano (AV) – Ritrovamento inquietante nelle campagne di località Arciano, area impervia del comune di Baiano. Gli uomini della Polizia Municipale, con il supporto dei carabinieri della Compagnia di Baiano, hanno scoperto un’autovettura completamente distrutta dalle fiamme.

Dagli accertamenti immediati è emerso che il mezzo, ormai ridotto a carcassa, risultava rubato e intestato a un residente della provincia di Salerno. L’auto è stata posta sotto sequestro e sarà oggetto di approfonditi rilievi per risalire alle modalità e alle tempistiche dell’incendio.

Secondo le prime ipotesi investigative, non si esclude che il veicolo possa essere stato utilizzato per atti illeciti o attività criminali, e successivamente bruciato per cancellare ogni traccia utile alle indagini.

La carcassa, completamente distrutta, resta ora sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria. Proseguono le indagini dei carabinieri e della polizia municipale per chiarire la vicenda e fare luce su eventuali collegamenti con episodi delittuosi avvenuti nel territorio.